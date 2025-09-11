Haberler

Beypazarı’nda Araçta Ruhsatsız Silahlar Bulundu

ŞÜPHELİ ARAÇTA RUHATSIZ TABANCALAR BULUNDU

Ankara’nın Beypazarı ilçesinde, şüphe üzerine durdurulan otomobilde yapılan detaylı aramalarda 2 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mermi ortaya çıkarıldı. Olay, ilçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında gerçekleşti.

GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLER

Durdurulan araçta gerçekleştirilen aramada elde edilen silahlar ve mermiler sonrası, araçta bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı.

