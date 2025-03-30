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Beypazarı’nda Bayram Namazı Sonrası Kahvaltı Geleneği

BAYRAM NAMAZI SONRASI GELENEKSEL KAHVALTI

Ankara’nın Beypazarı ilçesinde, bayram namazının ardından yapılan kahvaltı geleneği devam ediyor. İlin Kuyucak Mahallesi’nde gerçekleştirilen Ramazan Bayramı namazının ardından, mahalle halkı yıllardır sürdürdükleri bayram namazı sonrası bayramlaşmanın hemen sonrasında, mahalle derneğinin organize ettiği kahvaltıda bir araya geldi.

KAHVALTIYA YOĞUN KATILIM

Kuyucak Mahallesi Dernek Başkanı Ahmet Kaşak ve mahalle muhtarı Nuri Öztürk, Ramazan Bayramı namazı sonrasında dernek tarafından düzenlenen kahvaltıya bütün mahalle sakinlerinin katıldığını belirtti. Her yaştan insanın katıldığı bu coşkulu bayramlaşma töreninde, geleneklerini sürdürmenin mutluluğuyla dolu anlar yaşandığı ifade edildi.

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