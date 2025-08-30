Haberler

Beypazarı’nda Denetim Yapıldı, 3 GBT

DENETİMLER GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Beypazarı ilçesinde düzenlenen denetimlerde polis ekipleri etkinlik gösteriyor. Denetimlere katılan İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Emercan, kafe ve eğlence mekanlarını kontrol ederek güvenliği sağlıyor.

Yapılan uygulamalar kapsamında ekiplerin 310 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolünü gerçekleştirdiği bildiriliyor. Bu kontroller sırasında aranan 3 şüpheli, yakalanarak gözaltına alınıyor. Trafik denetimlerinde ise kurallara uymayan sürücülere ceza kesiliyor ve 1 araç trafikten men ediliyor.

DENETİMLER DEVAM EDECEK

Polis ekipleri, güvenliği artırmak amacıyla denetimlerin süreceğini açıklıyor. Bu uygulamalar, kamu düzeninin sağlanması ve suç oranlarının azaltılması adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Kocasinan’da Genç, T.T. Tarafından Vuruldu

Kayseri'de bir işyerinde su içen 24 yaşındaki genç, tartışma sonucu tabanca ile vuruldu. Yaralı hastaneye sevk edilirken, olayla ilgili soruşturma açıldı.
Haberler

Gökhan Özoğuz Ve Farah Zeynep Abdullah

Gökhan Özoğuz ve Farah Zeynep Abdullah, aşk dedikodalarının ardından gizlice buluşarak bir mekânın otoparkında yemek yedi. Çift, gözlerden kaçamadı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.