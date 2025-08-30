Beypazarı’nda Denetim Yapıldı, 3 GBT

DENETİMLER GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Beypazarı ilçesinde düzenlenen denetimlerde polis ekipleri etkinlik gösteriyor. Denetimlere katılan İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Emercan, kafe ve eğlence mekanlarını kontrol ederek güvenliği sağlıyor.

Yapılan uygulamalar kapsamında ekiplerin 310 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolünü gerçekleştirdiği bildiriliyor. Bu kontroller sırasında aranan 3 şüpheli, yakalanarak gözaltına alınıyor. Trafik denetimlerinde ise kurallara uymayan sürücülere ceza kesiliyor ve 1 araç trafikten men ediliyor.

DENETİMLER DEVAM EDECEK

Polis ekipleri, güvenliği artırmak amacıyla denetimlerin süreceğini açıklıyor. Bu uygulamalar, kamu düzeninin sağlanması ve suç oranlarının azaltılması adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.