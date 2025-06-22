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Beypazarı’nda Elektrik Çarpması Olayı Gerçekleşti

TRAFOYA ÇIKAN ÇİFTÇİYE ELEKTRİK ÇARPTI

Beypazarı ilçesinde elektrik sorununu çözmek amacıyla trafoya çıkan 60 yaşındaki çiftçi Duran Koç’a elektrik çarptı. Koç’un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay, Tacettin Mahallesi’nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, trafoda meydana gelen arızanın ardından Duran Koç, elektrik direğine çıktı. Burada elektrik kablolarına temas eden Koç, elektrik akımına maruz kaldı.

DURUMUNU GÖREN VATANDAŞLAR YARDIM İSTEDİ

Olayı gören çevredeki vatandaşlar, hemen sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine durumu bildirdi. Sağlık ekiplerinin hızlı müdahale etmesinin ardından Duran Koç, Beypazarı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Koç’un sağlık durumunun stabil olduğu ve tedavi altına alındığı kaydedildi. Olayla ilgili olarak inceleme başlatıldığı bildirildi.

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