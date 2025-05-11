Beypazarı’nda Gençler Kamp Yaptı

DOĞADA KAMP KEYFİ

Beypazarı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü’nün düzenlediği çadır kampında lise ve üniversite öğrencileri doğayla bir araya geldi. İlçe Gençlik Müdürü Hamza Yiğit, kampın ilk kısmında erkek öğrencilerin ardından kız öğrencilerin gruplar halinde iki gün süresince Eski Köst yolu mevkisinde kamp yaptıklarını açıkladı. Gençler, bu kamp süresince çeşitli sosyal ve sportif aktivitelerde yer aldı.

ETKİNLİKLER VE SOHBETLER

Kampı ziyaret eden Sokak Oyunları Federasyonu Başkanı Orhan Çağlar, öğrencilerle bir araya gelerek, “Badminton, dart, halat ve çuval yarışı gibi geleneksel oyunlarla gençlerle güzel vakit geçirdik. Yaklaşık 100 çadır kuruldu. Gençlerin bu tür etkinliklerle sosyalleşmesini desteklemeye devam edeceğiz.” şeklinde konuştu. Bu tür etkinliklerin gençlerin sosyal gelişiminde önemli bir yer tuttuğu vurgulandı.