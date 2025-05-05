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Beypazarı’nda Kaza, Sürücü Hayatını Kaybetti

KAZA ANINI AÇIKLAYACAK OLAYLAR

Olay, Ankara’nın Beypazarı ilçesinde, sabah saatlerinde meydana geldi. 24 yaşındaki Eray Demirci’nin kullandığı 40 ABE 529 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucunda şarampole devrildi.

Durumu gören çevredekiler hemen sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. Kaza yerine ulaşan sağlık ekipleri, Demirci’ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ağır yaralı olarak Ayaş Devlet Hastanesi’ne sevk etti. Ancak, doktorların geçirdiği tüm çabalara rağmen Eray Demirci hayatını kaybetti.

KAZA SONRASI İNCELME BAŞLATILDI

Kazanın ardından olayla ilgili araştırma başlatıldı. Kazanın nedenleri ve olay anındaki koşullar araştırılmakta.

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