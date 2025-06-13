Beypazarı’nda Koyun Yüzünden Kavga

KOMŞU TARAFINDAN VURULDU

Ankara’nın Beypazarı ilçesinde komşusunun koyunlarının kendi tarlasına girmesi üzerine öfkelenen bir kişi, tartıştığı komşusu tarafından silahla vurularak hayatını kaybetti. Olayda, iki aile arasında çıkan kargaşada toplamda 6 kişi yaralandı.

OLAYIN DETAYLARI

Sabah saatlerinde Beypazarı ilçesi Üreğil Mahallesi’nde gerçekleşen olayda, iddialara göre B.D.’nin tarlasına komşusu A.T.’nin koyunları girdi. Bu durum üzerine iki komşu arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu esnada A.T., tabanca ile B.D.’ye ateş etti. Silahlı çatışmada B.D.’nin oğlu M.D. ve A.T. yaralanırken, diğer 4 kişi de darp edilme sonucu yaralanarak hastaneye sevk edildi.

SAĞLIK EKİPLERİ GÖREVLİYDİ

Olay yerinin bildirilmesi üzerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi bölgeye yönlendirildi. Hastaneye kaldırılan B.D., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kavga sırasında yaralanan diğer kişilerin hastaneye tedavi süreçlerinin devam ettiği öğrenildi. Ayrıca, olayla ilgili her iki aileden de bazı kişiler gözaltına alındı.