Beypazarı’nda Mevlit Programı Düzenlendi

MEVLİT PROGRAMI DÜZENLENİYOR

Ankara’nın Beypazarı ilçesinde mahalle halkının birlik ve beraberliğini sağlamak için özel bir mevlit programı gerçekleştirildi. Bu etkinlik, Beypazarı’nın Yukarıgüney Mahallesi’nde düzenlendi ve mahalle sakinlerinin kaynaşmasına katkı sağladı.

KALABALIK KATILIM SAĞLANIYOR

Ebdş Deresi mevkiinde gerçekleşen mevlit, Mahalle Muhtarı Rıdvan Biçer’in katılımıyla yapıldı. Mevlid’i Şerif’in okunmasının ardından Muhtar Biçer, bütün mahalle sakinlerine programa katılmaları için davette bulundu. Biçer, birlik ve beraberlik amacıyla gerçekleştirilen bu önemli etkinlikte katılımcı sayısının yüksek olduğunu belirtti ve bu durumdan duyduğu memnuniyeti ifade etti. Ayrıca, programa katılan tüm vatandaşlara teşekkür etti.

Malkara’da Araç Takla Attı, Yaralı

Malkara'da bir otomobil refüje çarparak takla attı. Sürücü olay yerinden kaçarken, yolcusu yaralandı. Soruşturma başlatıldı.
Malatya’da Traktör Devrildi, İki Yaralı

Malatya'nın Dursunlu Mahallesi'nde bir traktör devrildi, kazada sürücü ve yolcusu yaralandı. İhbar üzerine sağlık ekipleri olay yerine intikal etti.

