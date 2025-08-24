Beypazarı’nda Mevlit Programı Düzenlendi

MEVLİT PROGRAMI DÜZENLENİYOR

Ankara’nın Beypazarı ilçesinde mahalle halkının birlik ve beraberliğini sağlamak için özel bir mevlit programı gerçekleştirildi. Bu etkinlik, Beypazarı’nın Yukarıgüney Mahallesi’nde düzenlendi ve mahalle sakinlerinin kaynaşmasına katkı sağladı.

KALABALIK KATILIM SAĞLANIYOR

Ebdş Deresi mevkiinde gerçekleşen mevlit, Mahalle Muhtarı Rıdvan Biçer’in katılımıyla yapıldı. Mevlid’i Şerif’in okunmasının ardından Muhtar Biçer, bütün mahalle sakinlerine programa katılmaları için davette bulundu. Biçer, birlik ve beraberlik amacıyla gerçekleştirilen bu önemli etkinlikte katılımcı sayısının yüksek olduğunu belirtti ve bu durumdan duyduğu memnuniyeti ifade etti. Ayrıca, programa katılan tüm vatandaşlara teşekkür etti.