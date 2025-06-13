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Beypazarı’nda Orman Yangını Söndürüldü

YANGININ NEDENİ BELİRSİZ

Ankara’nın Beypazarı ilçesindeki ormanlık alanda meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Edinilen bilgilere göre, Beypazarı’na bağlı Yukarı Güney Mahallesi’ndeki Bakırlı mevkiinde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

İTFAİYE EKİPLERİ HIZLA MÜDAHALE ETTİ

Yangın haberi, çevredeki vatandaşlar tarafından yetkililere iletildi. Bu ihbar üzerine birçok itfaiye aracı olay yerine yönlendirildi. İtfaiye ekipleri ve köy sakinlerinin ortak çalışması sayesinde yangın kısa süre içinde söndürüldü. Yangının çıkış sebebiyle ilgili araştırmalar devam ediyor.

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