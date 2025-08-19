Haberler

Beypazarı’nda T.İ.B. Atölyesi Etkinliği Düzenlendi

ATÖLYE ÇOCUKLARDAN İLGİ GÖRDÜ

Ankara’nın Beypazarı ilçesinde Türkiye İş Bankası ve Ankara Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen “Meraklı Tohum Atölyesi” çocukların büyük ilgisini çekti. Beypazarı Aile Yaşam Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlikte, çocuklara fidan dikim süreçleri ile ilgili bilgiler sunuldu.

FİDAN DİKİMİ VE ÇİÇEK YETİŞTİRME EĞİTİMİ

Etkinlikte, katılımcı çocuklar kendilerine verilen saksılara çiçek tohumları ekti. Atölyede fidan dikimi ve çiçek yetiştirilmesi gibi konularda bilgilendirme yapıldı. Beypazarı Aile Yaşam Merkez Müdürü Nejat Uzunoğlu, Türkiye İş Bankası Beypazarı şubesinin yetkililerine bu değerli etkinlik için teşekkür etti.

Kırşehir’de Su Yatırımları Tamamlandı

Kırşehir'de 7 milyon 290 bin lira yatırımla 5 köy için kollektör ve su terfi hattı ihaleleri gerçekleştirildi, içme suyu kalitesinin artırılması planlanıyor.
Şanlıurfa’da Uyuşturucu Operasyonu Yapıldı

Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda uyuşturucu ve silahlar ele geçirildi; 125 gram esrar, 3 tabanca ve 5 tüfek bulundu.

