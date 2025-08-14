Beypazarı’nda Tanker Devrildi, Sürücü Yaralandı

TANKER KAZASI VE YOL SORUNU

Ankara’nın Beypazarı ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği tanker devrildi. Kaza sonucunda tanker sürücüsü hafif yaralanıyor. Edinilen bilgilere göre, Beypazarı-Kırbaşı yolu üzerinde seyir halindeki tanker, Saraycık Rampası’nda kontrolden çıkarak devriliyor. Bu kazada yaralanan sürücü, çevredeki vatandaşlar tarafından sağlık ve polis ekiplerine bildiriliyor. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken, kazanın detaylarına ilişkin inceleme başlatıldı.

BÖLGE HALKININ TEPKİSİ

Kazanın ardından bölge halkı ve Kırbaşı Muhtarı Osman Yurdakul, yıllardır süregelen yol sorununa karşı tepki gösteriyor. “Artık yeter” diyen Muhtar Yurdakul, “Bu rampada defalarca kaza oldu. Bir gün daha büyük bir felaket yaşanacak. Yetkililerden kalıcı çözüm bekliyoruz” şeklinde konuşuyor. Aynı zamanda, bölge sakinleri de Saraycık Rampası’ndaki kazaların önlenmesi için acil tedbir alınmasını talep ediyor.