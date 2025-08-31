Beypazarı’nda Tarihi Camii Ziyareti Yapılıyor

Beypazarı’ndaki Sultan Alaeddin Camii’nin Tarihçesi

Beypazarı’nda 1221-1225 yılları arasında inşa edilen Sultan Alaeddin (Paşa) Camii, mimari yapısı ve tarihi özelliği ile ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinin izlerini taşıyan bu camide, Peygamber Efendimizin Sakal-ı Şerif’i korunuyor. Sakal-ı Şerif, her yıl Ramazan ayında Kadir Gecesi’nde ziyarete açılıyor.

Beypazarı’nın Turistik Değeri

Ziyaretçilerden biri olan Osman Yıldız, “Kervansaraylar, tarihi evler ve camilerle Beypazarı turizme ayrı bir değer katıyor.” şeklinde yorum yapıyor. Bu açıklama, şehrin tarihi ve kültürel zenginliğinin altını çiziyor ve Beypazarı’nın turizm açısından ne kadar önemli bir yer olduğunu vurguluyor.