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Beypazarı’nda Tarım İşçileri Yevmiye Ücreti 735 TL

TARAFLAR ARASINDA YAPILAN GÖRÜŞMELER

Ankara’nın Beypazarı ilçesinde tarım işçilerinin günlük yevmiye ücreti 735 lira olarak belirleniyor. Mevsimlik Tarım İşçileri İzleme ve Değerlendirme Kurulunca yapılan toplantı sonucunda, tarım işlerinde çalışacak olan bireylere cinsiyet ayrımı yapılmaksızın 735 lira günlük yevmiye ücreti belirlenmesine karar verildi.

ÇALIŞMA SAATLERİ VE MOLALAR

Toplantıda, haftalık çalışma süresinin 45 saati geçmemesi gerektiğine, ayrıca günlük çalışma saatlerinin 07.00-17.00 arasında olması ve bu saatler içerisinde 2 saat mola verilmesi gerektiğine dair de karar alındı.

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