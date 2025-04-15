Haberler

Beypazarı’nda Trafik Denetimi Yapıldı

Beypazarı Emniyet Müdürlüğü, ilçedeki motosiklet sürücülerinin can ve mal güvenliğini artırmak amacıyla kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Trafik Denetleme ekipleri, ilçe merkezinde devam eden uygulamalarla sürücülerin kurallara uyması gerektiğini vurguluyor.

GENİŞ ÇAPLI DENETİMLER

Motosiklet sürücülerine yönelik yapılan denetimlerde, trafiği tehlikeye atan, abart egzoz kullanan ve akrobasi hareketler yapan sürücüler hedef alınıyor. Ekipler, bu sürücüleri uyarmanın yanı sıra, kurallara uymayanlara idari para cezası uyguluyor. Böylelikle, güvenli bir trafik ortamı oluşturulması amaçlanıyor.

ÖNEMLİ

Haberler

İstanbul’da Elektrik Kesintisi Olacak

İstanbul Arnavutköy'de 16 Nisan'da elektrik kesintisi gerçekleşecek. Kesinti, gün boyunca sürecek ve detaylar henüz netleşmedi. Kesintinin nedenleri ve süre bilgisi araştırılıyor.
Haberler

Samsun’da Boşanma Aşamasındaki Kadın Öldürüldü

Samsun'da, boşanma sürecindeki Emine Akpınar, eşi tarafından sokakta tabancayla vurularak öldürüldü. Olayla ilgili şüphelinin yakalanması için polis araştırma başlattı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.