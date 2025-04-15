Beypazarı’nda Trafik Denetimi Yapıldı

Beypazarı Emniyet Müdürlüğü, ilçedeki motosiklet sürücülerinin can ve mal güvenliğini artırmak amacıyla kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Trafik Denetleme ekipleri, ilçe merkezinde devam eden uygulamalarla sürücülerin kurallara uyması gerektiğini vurguluyor.

GENİŞ ÇAPLI DENETİMLER

Motosiklet sürücülerine yönelik yapılan denetimlerde, trafiği tehlikeye atan, abart egzoz kullanan ve akrobasi hareketler yapan sürücüler hedef alınıyor. Ekipler, bu sürücüleri uyarmanın yanı sıra, kurallara uymayanlara idari para cezası uyguluyor. Böylelikle, güvenli bir trafik ortamı oluşturulması amaçlanıyor.