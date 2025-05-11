Beypazarı’nda Yağmur Duaları Devam Ediyor

YETİŞEMEYEN YAĞIŞLAR NEDENİYLE YAĞMUR DUASI

Beypazarı’nda, yetersiz yağışlar nedeniyle köylerde yağmur duaları yapılmaya devam ediyor. Bazı bölgelerde buğday tarlalarını sulama çabaları sürse de, yağış eksikliği nedeniyle ürünlerin sararma belirtileri gösterdiği gözlemleniyor. Bunun sonucunda köylüler, geleneksel yağmur duasını devam ettirme kararı aldı. İlçenin geniş tarım arazilerine sahip olan mahalleleri, Oymaağaç, Dikmen, Hırkatepe ve Kızılcasöğüt’te vatandaşlar bir araya gelerek yağmur duası etti.

BİR GELENEK OLARAK YAĞMUR DUASI

Oymaağaç Mahallesi Muhtarı Ergün Tuncel, yağmur duasının asırlardır süregelen bir gelenek olduğunu ifade etti. Tuncel, bu yıl tarlalarda yapılan duanın yerine köy konağı ve meydanına taşındığını belirtti. “Köyümüzde rahmet için, yağmur için dua ediyoruz. İmamımızın eşliğinde huşu içinde dua ediyor, ardından da iki rekat istiska (yağmur) namazı kılarak niyazımızı tamamlıyoruz.” şeklinde konuştu.

DUAYA KATILAN YETKİLİLER

Yağmur duasına katılan Beypazarı Belediye Başkanı Dr. Özer Kasap ve Belediye Başkan Yardımcısı Sezai Tolunay da vatandaşlarla birlikte dua etti. Başkan Kasap, “Rabbimizden bol rahmet diliyoruz. Dualarımız bir olsun, Allah dualarımızı kabul buyursun.” diyerek, topluca yapılan duanın önemini vurguladı.