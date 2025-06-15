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Beypazarı’nda Yağmur Duası Yapıldı

YAĞMUR DUASI YAPILDI

Beypazarı ilçesinde bazı mahallelerde yağmur duası gerçekleştirildi. Nisan ve mayıs aylarında bölgenin yeteri kadar yağış almaması nedeniyle Kös Mahallesi ve Mikail Mahallesi’nde yaşayanlar yağmurun yağması için dua etti.

KÖYLÜLER BİR ARAYA GELDİ

Mikail Mahalle Muhtarı Sabri Tanrıkulu, köylülerle birlikte köy meydanında toplanarak, din görevlileri eşliğinde yağmur duası yaptıklarını belirtti. Tanrıkulu, kılınan öğle namazı ve yağmur duasının ardından halka etli pilav ve ayran ikramında bulunduklarını ifade etti.

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