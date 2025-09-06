Beypazarı’nda Yangın Çıktı, İnceleme Başlatıldı

YANGININ MEYDANA GELDİĞİ YER

Ankara’nın Beypazarı ilçesinde, belirlenemeyen bir nedenle otluk alanda yangın çıktı. Yangın, şehir merkezine yakın olan Dikmen Mahallesi’nde gerçekleşti ve hızlı bir şekilde yayılarak 20 dönümlük bir araziyi etkisi altına aldı.

MÜDAHALE ÇALIŞMALARI

Olayın hemen ardından çevredeki vatandaşların yaptığı ihbarlar üzerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi bölgeye sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için yoğun bir çaba sarf etti ve 3 saatlik bir çalışmanın ardından yangını söndürmeyi başardı.

GÜVENLİK AÇISINDAN DURUM

Yangın sonucunda can ve mal kaybı yaşanmadığı belirtildi. Olayla ilgili daha fazla bilgi edinmek için ekipler inceleme çalışmalarına başladı.