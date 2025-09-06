Beypazarı’nda Yangın Çıktı, İnceleme Başlatıldı

BEYPAZARI’NDA YANGIN ÇIKTI

Ankara’nın Beypazarı ilçesinde, henüz netleşmeyen nedenlerle bir otluk alanda yangın başladı. Olay, Dikmen Mahallesi’nde meydana geldi. Yangın sonucunda toplamda 20 dönümlük bir arazi zarar gördü.

İTFAYE VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Yangının çıkmasının ardından çevredeki vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirerek ihbarda bulundu. Bu ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, yangının kontrol altına alınması için yaklaşık 3 saatlik bir mücadele verdi. Yangında can ve mal kaybının yaşanmadığı ifade ediliyor. Olayla ilgili inceleme çalışmaları da ekipler tarafından başlatıldı.