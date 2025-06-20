Beypazarı’nda Yangın Tavukları Telef Etti

YANGIN ANKARA’DA ÇIKTI

Ankara’nın Beypazarı ilçesinde 10 dönümlük bir tarım alanında meydana gelen yangın, ekiplere yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı. Yangın sırasında alevler, kümelerdeki sayısız tavuk için yıkım getirdi. Olay, Ayvaşık Mahallesi Akyazı mevkiinde yaşandı.

YANGININ NEDENİ ELEKTRİK DİREĞİ

Elde edilen bilgilere göre, yangın bir elektrik direğinden başladı ve kısa zamanda çevreye yayıldı. Olayı gören vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi. Gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürmeyi başardı ancak yaklaşık 10 dönümlük bir alan tamamen yanarak kül oldu.

KÜMESLERDEKİ TAVUKLAR TELEF OLDU

Yangında, üç ayrı tavuk kümesinin de alevlere maruz kaldığı kaydedildi. Kümeslerde bulunan birçok tavuk, bu talihsiz olay sonucunda maalesef telef oldu. Yangının ardından duruma ilişkin inceleme süreci başlatıldı.