Haberler

Beypazarı’nda Yangın Tavukları Telef Etti

YANGIN ANKARA’DA ÇIKTI

Ankara’nın Beypazarı ilçesinde 10 dönümlük bir tarım alanında meydana gelen yangın, ekiplere yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı. Yangın sırasında alevler, kümelerdeki sayısız tavuk için yıkım getirdi. Olay, Ayvaşık Mahallesi Akyazı mevkiinde yaşandı.

YANGININ NEDENİ ELEKTRİK DİREĞİ

Elde edilen bilgilere göre, yangın bir elektrik direğinden başladı ve kısa zamanda çevreye yayıldı. Olayı gören vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi. Gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürmeyi başardı ancak yaklaşık 10 dönümlük bir alan tamamen yanarak kül oldu.

KÜMESLERDEKİ TAVUKLAR TELEF OLDU

Yangında, üç ayrı tavuk kümesinin de alevlere maruz kaldığı kaydedildi. Kümeslerde bulunan birçok tavuk, bu talihsiz olay sonucunda maalesef telef oldu. Yangının ardından duruma ilişkin inceleme süreci başlatıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

İnegöl’de 30 İşçi Zehirlendi Hastaneye Alındı

İnegöl’deki bir koltuk fabrikasında öğle sonrası zehirlenen 30 işçi hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumları iyi olan işçilerin durumu üzerine inceleme başlatıldı.
Haberler

Türkiye-Brezilya Voleybol Maçı 22 Haziran

Türkiye ile Brezilya'nın kadınlar voleybolu karşılaşması 22 Haziran Pazar günü TRT Spor'da canlı yayınlanacak. Voleybol tutkunları için önemli bir maç olarak öne çıkıyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.