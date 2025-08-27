Beypazarı’nda Yerel Kalkınma Toplantısı Yapıldı

YEREL KALKINMA HAMLESİ TEŞVİK PROGRAMI TOPLANTISI DÜZENLENDİ

Ankara’nın Beypazarı ilçesinde, “Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı” kapsamında bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştiriliyor. Ankara Kalkınma Ajansı tarafından Beypazarı Ticaret Odası’nda düzenlenen toplantıda, doğudan batıya ve kuzeyden güneye tüm bölgelerin kalkınma hedefleri hakkında bilgi veriliyor. Ajans görevlilerinin sunumlarının ardından, bir tesisin nasıl kurulacağı, kredi alınışı, başvuru süreçleri ve pazar payları gibi konularda katılımcılara detaylı bilgiler sunuluyor.

HAVUÇ ÜRETİMİ VE KATMA DEĞERİ

Ticaret Odası Başkanı İrfan Çelik, Beypazarı ilçesinde havuçtan beta karoten üretimi için hammadenin hazır olduğunu belirtiyor. Çelik, ilçede yıllık olarak 140 bin ton havuç üretimi yapıldığını, gerçekleştirilecek çalışmalarla havucun katma değeri yüksek ürünler arasında yer alacağını ifade ediyor. Toplantıya, Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Adem Büyükhan, AK Parti İlçe Başkanı Halil Etili, Beypazarı Bostancılar Odası Başkanı Ahmet Gencer, kooperatif başkanları ve özel sektör temsilcileri katılımcı olarak yer alıyor.