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Beypazarı’ndan 40 Genç, Çanakkale’ye Uğurlandı

BEYPAZARI’NDAN ÇANAKKALE’YE UĞURLANAN GENÇLER

Beypazarı ilçesinden 40 genç, “Bir Destandır Çanakkale Projesi” çerçevesinde Çanakkale’ye doğru yola çıktı. İlçedeki öğrencilerden oluşan bu 40 kişilik grup, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü önünden hareket etti.

KONAKLAMA VE ETKİNLİKLER

Gençler, Eceabat’taki Gençlik ve Spor Bakanlığı Kamp Eğitim Merkezi’nde konaklayarak Çanakkale’yi keşfedecek ve çeşitli etkinliklere katılacak. Beypazarı Gençlik Merkezi Müdürü Hamza Yiğit, yaptığı açıklamada, “İlçedeki 40 genci, Gençlik ve Spor Bakanlığının ‘Çanakkale Bir Destandır’ adlı projesi kapsamında ücretsiz olarak gönderdik” dedi.

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