Beypazarı’nın Yöresel Lezzetleri Bayram İçin Hazır

KURBAN BAYRAMI HAZIRLIKLARI YOĞUNLAŞTI

Beypazarı ilçesinin ünlü 80 katlı baklavası ve geleneksel yaprak dolması, yaklaşan Kurban Bayramı için hazırlanmaya başladı. İlçe, bayram döneminde baklava ve sarma siparişlerinde büyük bir artış yaşıyor. Türkiye’nin dört bir yanından ilgi çeken bu lezzetler, Kınalı Eller Kadın Kooperatifi’nde hazırlanıyor.

GELENEKSEL YAPIM TARZIYLA HAZIRLANIYOR

Kooperatifin Yönetim Kurulu Başkanı Serpil Deniz, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, “Kurban Bayramı için 80 katlı baklavamız, sarı burmamız, oklavadan çekme baklavalarımızı yapıyoruz. Bunun yanı sıra Beypazarı yaprağından yaprak dolması dolduruyoruz, yani yaprak sarıyoruz” diyerek hazırlıklar hakkında bilgi verdi. Elden yapılan yiyeceklerin annelerin geleneksel yöntemleriyle hazırlandığını belirten Deniz, baklava için özel detayları aktardı: “Tamamen el yapımı, nişastasız köy baklavası yapıyoruz.”

SİPARİŞLER SÜREKLİ ARTIYOR

Sipariş yoğunluğuna dikkat çeken Deniz, “Türkiye’nin 81 ilinden siparişlerimiz var. Çok hızlı bir şekilde çalışıyoruz” dedi. Elde yapılan baklavanın kendileri için ayrı bir öneme sahip olduğunu belirtti. Deniz, “Baklavamızı ben şöyle söylüyorum; anne elinden çıkması. Bu bizim için çok önemli” dedi.

Beypazarı yaprağının toplanma döneminde olduğuna dikkat çeken Deniz, taze yaprakların bayram öncesi hizmete sunulmak için hazırlandığını belirtti. Yaprakların tazeliği ve lezzeti hakkında, “Yaprağımız inceciktir, damarsızdır ve mayhoş, ekşi bir tadı vardır” dedi. Beypazarı’nın coğrafi işaretli dolmalarının da bayram için hazırlandığını söyledi.

YEREL TURİZM CANLANIYOR

Kooperatif üyesi Nesrin Dinçkan ise Beypazarı’nın turistik bir cazibe merkezi olduğunu ifade etti. “Baklavalarımızı yapıyoruz. Talep bu sene çok fazla, yetişemiyoruz. Beypazarı, Ankara’nın en yakın turistik ilçelerinden biri” diyerek yerel turizmin artışını vurguladı. Ayrıca, baklava ve sarma fiyatları hakkında bilgi de verdi: “Baklavalarımız 350 lira, sarmamız 400 lira. Çocuklarımız için de yapıyoruz, kendi evlerimize yapıyoruz.”

Bu yıl da bayramda Beypazarı’nın eşsiz lezzetlerini tatmak isteyenleri beklediklerini ifade etti.