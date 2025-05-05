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Beypazarı Turizmi İçin Ortak Adımlar Atılacak

ANAYURT TURİZMİ İÇİN ORTAK ADIMLAR

AK Parti Beypazarı İlçe Başkanı Halil Etili, Ankara Kültür ve Turizm Müdürü Erhan Karakaya ile bir araya geldi. Etili, yaptığı yazılı açıklamada, bu ziyaretin amacı olarak ilçenin turizm ve kültürel unsurlarını ele aldıklarını ifade etti.

GELİŞİM İÇİN FİKİR BİRLİĞİ

Etili, iki tarafın ortak adımlar atılması konusunda fikir birliğine vardığını ve bunun önemine vurgu yaptı. Etili, “Beypazarı turizmi, kültür varlıkları ve UNESCO daimi listeye girilmesi için süreçleri çok iyi değerlendiriyoruz.” diye konuştu.

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