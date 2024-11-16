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Beyran Çorbasının En İyi Adresi

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Beyranın Tarihi ve Öne Çıkan Lokantası

Beyranı ile tanınan Metanet Lokantası, 1975 yılından bu yana Gaziantep’te faaliyet gösteriyor. Bu mekân, şehrin en tanınmış beyran duraklarından biri haline gelmiş durumda. Beyran çorbasının hazırlanışı ise oldukça özgün; bakır sahanın tabanına yağ sürülerek, üzerine haşlanmış pirinç ve didiklenmiş kuzu eti konuluyor.

Beyranın Kalitesi ve Tavsiye Edilen Nokta

Aydın Demir, “Beyran çorbasının en iyisini burada içebilirsiniz” şeklinde bir açıklama yapıyor. Lokanta, altı jüri üyesinin önerileriyle en üst sırada yer alıyor. Fiyatı ise 240 lira olarak belirlenmiş. Gaziantep’te beyran tatmak isteyenler için bu lokanta önemli bir seçenek sunuyor.
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