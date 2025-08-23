Beyran, Soğuk Algınlığına Şifa Oluyor

GAZİANTEP’TE GRİP VE SOĞUK ALGINLIĞI İÇİN BEYRAN TERCİHİ

Gaziantep’te sıcaklıklar 40 dereceyi bulmasına rağmen, grip ve soğuk algınlığına yakalanan vatandaşlar, sağlıklarını yerel lezzetlerde arıyor. Bağışıklık sistemini güçlendirdiğine inanılan beyran ve kelle paça çorbası, hastaların en çok tercih ettiği seçenekler arasında yer alıyor. Gaziantep’in en öne çıkan yemeklerinden biri olan beyran, kemik suyu, et, pirinç ve baharatlarla hazırlanan bir şifa kaynağı olarak biliniyor. Porsiyonu 360 kalori olan bu lezzet, bağışıklığı güçlendirici özelliği ile nezle ve grip gibi hastalıklara karşı doğal bir koruma sağlıyor.

UNESCO TESCİLLİ LEZZETLER

UNESCO tarafından gastronomi alanında şehirler ağına katılan Gaziantep’in tescilli lezzetleri arasında yer alan beyran, soğuk algınlığı geçirenler için önemli bir takviye gıda olarak öne çıkıyor. Hazırlanma süreci saatler süren beyran, kemik suyu, et, pirinç, sarımsak ve çeşitli baharatlarla zenginleştiriliyor ve bu nedenle vatandaşların vazgeçilmez yemekleri arasında bulunuyor.

YAZ AYLARINDA DA TERCİH EDİLİYOR

Kış dönemlerinde yoğun ilgi gören beyran ve kelle paçanın, yaz sıcağında da tercih edildiğini belirten beyran ustası Ahmet Çadır, “Beyran yaz ve kış aylarında da talep görüyor. Yazın hastalanan vatandaşlar, klima çarpması veya soğuk algınlığı gibi şikayetlerle gelip beyran veya kelle paça yemek istediğini söylüyor. Beyran Gaziantep’in doğal antibiyotiğidir. Her derde devadır” şeklinde ifade ediyor. Çadır, vatandaşların bağışıklığını güçlendirmek için bu lezzeti tercih ettiğini vurguluyor.

ADANA’DAN BEYRAN İÇİN GELİYORLAR

Beyran yemek için Adana’dan gelen Faruk Taş ve Zuhal Düz, “Beyran sevdiğimiz bir yemek. Havalar sıcak olsa bile biz tüketiyoruz. Buraya Adana’dan geldik, 300 kilometre yol geldik. Sık sık gelip tüketiyoruz. Ben tüm vatandaşlara bu şifa deposunu tavsiye ediyorum” diye görüşlerini paylaşıyor.