Beyrut Havalimanı’nda Uçuş İptalleri Yaşandı

BÖLGESEL GÜVENLİK ENDİŞELERİ

İsrail’in İran’a yönelik düzenlediği saldırıların ardından, Lübnan’ın başkenti Beyrut’taki Refik Hariri Uluslararası Havalimanı’nda birçok uçuş iptal oldu ve bu durum yoğunluk yarattı. Saldırıların etkisiyle bölgedeki güvenlik endişeleri arttı ve havalimanındaki birçok sefer karşılıklı şekilde iptal edildi. Bu gelişmeler, terminalde bekleyen yolcu sayısında belirgin bir artışa sebep oldu.

YOLCULARDAKİ ENDİŞE

Havalimanında uzun kuyruklar oluştu ve yolcuların endişeli bekleyişi sürüyor. Gelişmeleri dikkatle takip eden yolcular, güvenlik değerlendirmeleri doğrultusunda uçuş programlarının yeniden düzenlenmesini umut ediyor. Ayrıca, havalimanının önünde de ciddi bir trafik yoğunluğu gözlemlendi. Lübnan, İsrail ile İran arasındaki gerginlik nedeniyle bir gün önce kapattığı hava sahasının tekrar açıldığını duyurdu.