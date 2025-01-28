Beyrut’ta Öğrendi, Yarım Asırdır Sepet Yapıyor

GÖRME ENGELLİ SANATÇININ HİKAYESİ

Mardin’den Lübnan’ın başkenti Beyrut’a taşınan ve burada bambu ağacından sepet yapmayı öğrenen Mahmut Tezcan (79), Türkiye’ye döndüğünde el becerisinden vazgeçmedi. El becerisini zamanla geliştirip sanata dönüştüren Tezcan, 49 yıldır bambu ağacından sepet üretiyor ve satışını yapıyor. Tezcan, ‘İsteyip, çabaladıktan sonra her şeyi yapabiliriz. Yalnız gayret lazım, çalışmak lazım’ diyor.

GÖRME YETİSİNİ KAYBETMESİ

Artuklu ilçe sakinlerinden Mahmut Tezcan, 25 yaşında geçirdiği bir hastalık nedeniyle görme yetisini kaybetti. 1971 yılında ailesiyle birlikte Beyrut’a yerleşen Tezcan, oradaki bir okulda görme engelliler için bambu ağacından sepet yapmayı öğrendi. 1976’da tekrar memleketi Mardin’e döndüğünde, bu yeteneğini geliştirdi ve sanata dönüştürdü. 49 yıldır bambu ağacından sepet yapıp satıyor. Tezcan, çevresindekilerin kendisini takdir ettiğini ifade ederek, “Beyrut’ta körler okulu vardı. O okulda bambudan sepet yapmayı öğrendim. Önce kendim için yaptım, sonra yaptıklarımı satmaya başladım.” diyor.

Tezcan, bambu malzemesini bulmanın zor olduğunu belirtiyor. “Evde oturmak çözüm değil. Boş durmayın, çalışın, üretin. Bir engelli bunu çok rahat yapabilir. Şu an bile yapmaya devam ediyorum.” diyen Tezcan, malzemenin Singapur’dan ithal edildiğini ve bu yüzden pahalı olduğunu ekliyor. Ancak, bu işin kendisine ekonomiye katkı sağladığını düşünüyor. “Bambu ağacından yapılan bir malzemedir. Sadece sepet değil, bu ağaç malzemesinden çok şey yapılıyor.” dedikten sonra, görme engelli olmanın kısıtlayıcı olmadığını vurguluyor.

ENGELLİLER İÇİN BİR ÖRNEK

Tezcan, “Görme engelli olmak, hiçbir şey yapamayacağınız anlamına gelmez. Kendine güvenen, çalışan her engelli bir şeyler başarabilir.” ifadesi ile engelli bireylerin boş durmaması gerektiğini anlatıyor. Sabır ve azimle çok şey başarabilineceğini belirten Tezcan, şu anki haliyle bile sepet yapmaya devam ettiğini ve bunu satışını yaptığını söylüyor. “Yeter ki engelli birey kendine güvensin. İsteyip, çabaladıktan sonra her şeyi yapabiliriz. Yalnız gayret lazım, çalışmak lazım.” şeklinde mesajını tamamlıyor.