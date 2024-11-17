“Beyrut’ta Saldırı: Hizbullah Sözcüsü Öldü”

BAYRAKTARLIĞI YENİDEN HEDEF ALDI

İsrail ordusu pazar günü bir kez daha Lübnan’ın başkenti Beyrut’u vurdu. Lübnanlı iki güvenlik kaynağına göre, saldırıda Hizbullah sözcüsü Muhammed Afifi hayatını kaybetti. İsrail füzesi, İsrail bombardımanından kurtulmaya çalışan birçok kişinin sığındığı Ras al-Nabaa mahallesini hedef aldı. Güvenlik kaynakları, saldırının Baas Partisi’nin ofislerinin bulunduğu bir yapıyı hedef aldığını ifade etti.

SAĞLIK BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

Lübnan’daki Baas Partisi lideri Ali Hicazi, Al-Jadeed televizyonuna yaptığı açıklamada, Afifi’nin saldırı sırasında binada bulunduğunu belirtti. Lübnan Sağlık Bakanlığı, bu saldırıda bir kişinin yaşamını yitirdiğini, üç kişinin de yaralandığını duyurdu. Olay yerine ambulans ve sağlık ekipleri konuşlandırıldı. Görgü tanıkları, saldırıdan önce İsrail ordusunun herhangi bir tahliye uyarısında bulunmadığını aktardı.