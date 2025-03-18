Beyşehir’de 18 Mart Anma Etkinlikleri

ETKİNLİKLERİN BAŞLANGICI VE ANMA SEREMONİSİ

Konya’nın Beyşehir ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. Şanlı zaferin 110. yıldönümü etkinlikleri, Anıt Meydanında çelenklerin konulmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam eden anma programında, daha sonra şehitlik ziyareti gerçekleştirildi. Protokol üyeleri burada hep birlikte ellerini semaya açarak şehitler için dua etti.

ÖĞRENCİLERDEN ANLAMLI GÖSTERİLER

Etkinlikler, Cahit Zarifoğlu Anadolu Lisesinde sürdü. Şehitleri anma günü programında, öğrenciler günün anlam ve önemine ilişkin şiirler seslendirirken, ayrıca Çanakkale Zaferi’ni anlatan slayt gösterimi izlendi. Beyşehir’deki etkinlikler, Eşrefoğlu Camisinde düzenlenen mevlid-i şerif programıyla sona erdi.

KATILIMCILAR VE PROTOKOL

Bu anlamlı etkinliklere, Beyşehir Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar, ilçe protokolü, gaziler, şehit ve gazi yakınları ile eğitim camiası mensupları katıldı.