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Beyşehir’de 2 yaşında çocuk yaralandı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER VE ZAMAN

Konya’nın Beyşehir ilçesinde yer alan bir otelin 3. katından düşen 22 aylık bir çocuk yaralandı. Olay, Evsat Mahallesi’ndeki 3 katlı otelin üçüncü katında meydana geldi.

Olayın Detayları

Edinilen bilgilere göre, otel müşterisi olan Özbek uyruklu bir kadının bebeği S.B.S., kaldıkları otelin odasının penceresinden aşağı düştü. Küçük bebek, beton zemin üzerine düşerek yaralandı. İhbar akabinde sağlık ve polis ekipleri hemen olay yerine yönlendirildi. Yaralı bebek, olay yerinde ilk müdahaleyi takiben sağlık ekipleri tarafından Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi Süreci ve Polis İncelemesi

Beyşehir Devlet Hastanesinde yapılan acil müdahalenin ardından yaralı bebek, Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri ise, bebeğin düştüğü pencerenin sinekliğinin açık olduğunu tespit etti. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

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