Beyşehir’de Anız Yangınları Çıktı

ANIZ YANGINLARI KONTROL ALTINA ALINDI

Konya’nın Beyşehir ilçesinde iki farklı bölgede meydana gelen anız yangınları, ormanlık alana sıçramadan güçlükle söndürüldü. Gün içerisinde Beyşehir’de yaşanan anız yangınlarından ilki, Karaburun plajı civarındaki bir tarım arazisinde çıktı. Burada alevler hızla ormanlık alana yayılmaya başladı. Orman ekipleri olay yerine gelmeden önce, çevredeki vatandaşlar ilk müdahaleyi yaparak alevlerin kontrol altına alınmasını sağladı. Yangının söndürülmesinin ardından soğutma çalışmaları gerçekleştirildi.

İKİNCİ YANGIN KARADİKEN MAHALLESİ’NDE YAŞANDI

Beyşehir’de yaşanan ikinci yangın ise Karadiken Mahallesi’nde, yerleşim alanındaki binaların bulunduğu bir tarım arazisinde meydana geldi. Yangına ilk müdahaleyi burada yaşayan mahalle sakinleri yaptı. Olay bölgesine itfaiye ekipleri de yönlendirildi. Yapılan uzun çalışmalar sonucunda yangın, çevredeki yapılara sıçramadan kontrol altına alındı. Bu yangınlarla ilgili jandarma ekipleri araştırma başlattı.