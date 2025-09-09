Beyşehir’de Araç Devrildi, İki Yaralı

KAZA MEYDANA GELDİ

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, mısır ekili bir arazide devrilen otomobilde iki kişi yaralandı. Olay, Beyşehir Konya kara yolunun 18. kilometresinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki otomobil, Sarıköy Mahallesi girişindeki kavşakta kontrolden çıkarak önce su kanalını aştı ve ardından mısır tarlasına devrildi.

Kaza ihbarı yapıldıktan kısa bir süre sonra olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Kazada, yan yatan araçtan yaralı şekilde çıkarılan sürücü ve otomobildeki yolcu, ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ve burada tedavi altına alındı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.