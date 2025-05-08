Beyşehir’de Arı Kovanı Devrildi

KAZA ANINDA ARILAR ETRAFA DAĞILDI

Beyşehir ilçesinde, arı kovanlarıyla yüklü bir kamyonet kavşakta devrildi. Kaza sonucu, etrafa saçılan arılar çevreye yayıldı ve bu sırada birçok arı telef oldu. Ancak bu kazada ne ölen ne de yaralanan kimse oldu. Aralarında sağlık ve polis ekiplerinin de bulunduğu birçok kişi, araçlarına giren arılar nedeniyle zor anlar yaşadı. Bu durumdan bireysel olarak etkilenen bir polis memuru, arı sokması sonrası hastaneye kaldırıldı. Kaza, gece saatlerinde Beyşehir Konya yolunda gerçekleşti.

DEVİREN ARAÇTAN DAĞILAN ARILAR KORKU YAŞATTI

Hümmet K. isimli sürücünün kontrolündeki 52 ACA 853 plakalı kamyonet, Konya istikametine hareket ederken otogar kavşağında devrildi. Yan yatan kamyonetin kovanları etrafa saçılırken, içlerinden çıkan arılar çevredeki insanların panik yaşamasına neden oldu. Olay yerinde bulunan sağlık ve polis ekipleri hemen müdahaleye başladı. Sürücü ve araçtaki yolcu herhangi bir yaralanma yaşamadan kazayı atlattı.

Polis ekipleri, kavşakta güvenlik önlemleri almaya çalıştı. Ancak devrilen araca yaklaşmaları bir süre mümkün olamadı. Etrafta yayılan arılar, trafik ekibindeki iki polis memurunu sokarak rahatsız etti. Arı alerjisi bulunan bir trafik polisi, tedbir olarak hastaneye götürüldü. Diğer yandan, arı kovanlarının çevreye saçılan bölümleri, özel koruyucu kıyafet giymiş başka arıcılar tarafından toplanarak başka bir kamyonete aktarıldı. Devrilen kamyonet, kaldırıldıktan sonra yol açıldı.

SÜRÜCÜNÜN AÇIKLAMALARI

Kamyonet sürücüsü Hümmet K., kazanın nasıl meydana geldiği hakkında konuştu. “Sağ şeritte ilerleyen araç, aniden önüme kırınca aracı devirdik. Çorum’a gidiyorduk. Arabada 118 kovan vardı, arıların hepsi kazadan sonra dışarıya çıktı” şeklinde açıklama yaptı.