Beyşehir’de Babalar Günü Kampı Yapıldı

BABA-ÇOCUK DOĞA KAMPI DÜZENLENDİ

Konya’nın Beyşehir ilçesinde Babalar Günü’nde babalar ve çocukları göl kenarında bir araya geldi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, 2025 yılı Aile Yılı etkinlikleri kapsamında bir ilke imza atarak Babalar Günü’nü de içeren iki gün süreli Baba-Çocuk Doğa Kampı etkinliği düzenliyor. Kamp, Beyşehir Gölü Milli Parkı Yeşildağ İskele Mevkiindeki Tabiat Parkında gerçekleştiriliyor.

AİLE BAĞLARINI GÜÇLENDİRME AMACIYLA

Bu etkinlik, aile bağlarını doğada kuvvetlendirmek ve baba ile çocuklarının doğa sevgisini paylaşmalarını sağlamak amacıyla düzenleniyor. Katılımcılar, kendi çadır ve ekipmanlarını getirerek Beyşehir’deki kampa katılıyor ve bu sayede kampçılık becerisi kazanıyor. Doğa yürüyüşleri, kuş gözlemi, doğa gözlemi, doğa temalı atölyeler, doğa oyunları ve akşamları kamp ateşi etkinlikleri gibi birçok keyifli aktiviteye dahil oluyorlar. Bu sayede katılımcılar, hoş anılar biriktiriyor.