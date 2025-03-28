Beyşehir’de Bayram Öncesi Gıda Denetimi Artıyor

DENETİMLER ARTIYOR

Konya’nın Beyşehir ilçesinde ramazan bayramı öncesi gerçekleştirilen denetimler hızlanıyor. Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde görevli gıda dedektifleri, sahaya inerek ilçede faaliyet gösteren fırın, pastane ve unlu mamül üreten işletmeleri denetlemeye başladı. Denetimler sırasında, işletmelerin kayıt ve onay belgeleri ile fiziki ortamlarının, asgari teknik ve hijyenik şartlara uygun olup olmadıkları kontrol ediliyor. Ayrıca, işletme sahipleri ve çalışanlarına gıda güvenliği ile personel hijyeni konularında gerekli bilgilendirmeler yapılıyor.

GIDA GÜVENLİĞİNE ÖNEM VERİLİYOR

Bayram öncesi yürütülen denetimlere dair İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “tarladan sofraya” gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten, satın alan işyerleri ile toplu tüketim yerlerinin resmi kontrol ve denetimlerinin sürdüğü vurgulanıyor. Açıklamanın devamında, Ramazan ayının gelmesi ve bayramın yaklaşması doğrultusunda tüketimi artan ürünlere öncelik verildiği ifade edilerek, “Tüm gıda işletmelerinde denetimler yapılmaktadır. Gıda hareketliliğinin arttığı bu günlerde vatandaşlarımız gerek toplu tüketim yerlerinde, gerek alışveriş yaptıkları noktalarda karşılaştıkları herhangi bir problemle ilgili Tarım ve Orman Bakanlığımıza ait 174 Alo Gıda hattını arayabilirler” deniliyor.