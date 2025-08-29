Beyşehir’de Bıçaklı Saldırı, Yaralı!

Haberler

Olayın Gerçekleştiği Yer

Konya’nın Beyşehir ilçesinde bir bireyin bıçaklı saldırısına maruz kalan vatandaş hastaneye kaldırıldı. Olay, ilçedeki bir halı saha önünde meydana geldi.

Yaralanma Durumu ve Müdahale

Alınan bilgilere göre, halı sahada henüz bilinmeyen bir nedenle girdiği tartışma sonrası, çıkışta bıçaklı saldırıya uğrayan O.T., sırtından ve vücudunun farklı yerlerinden yaralandı. İhbarın ardından sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralının olay yerinde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra, ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. O.T.’nin, saldırıyı yapan kişiyi tanımadığı öğrenildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

