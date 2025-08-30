Beyşehir’de Çamura Saplanan İnek Kurtarıldı

İNEK GÖL KENARINDA SAPLANDI

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, göl kıyısında bulunan bir inek çamura saplandı. Çiftlik Mahallesi’nde su içmek amacıyla Beyşehir Gölü kenarına gelen ineğin sıkıştığını fark eden balıkçılar, duruma müdahale etti.

BALIKÇILARDAN KURTARMA ÇABASI

Balıkçılar, ineği kurtarmak için hemen harekete geçerek bir traktörle bağladıkları ip yardımıyla hayvanı saplandığı yerden çıkarmayı başardı. Çiftlik Mahallesi Muhtarı Ahmet Erdoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, gölde suların çekilmesiyle bazı alanların balçığa dönüştüğünü ifade ederek, “Zaman zaman bu tür olaylar yaşanabiliyor” dedi.