Haberler

Beyşehir’de Çamura Saplanan İnek Kurtarıldı

İNEK GÖL KENARINDA SAPLANDI

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, göl kıyısında bulunan bir inek çamura saplandı. Çiftlik Mahallesi’nde su içmek amacıyla Beyşehir Gölü kenarına gelen ineğin sıkıştığını fark eden balıkçılar, duruma müdahale etti.

BALIKÇILARDAN KURTARMA ÇABASI

Balıkçılar, ineği kurtarmak için hemen harekete geçerek bir traktörle bağladıkları ip yardımıyla hayvanı saplandığı yerden çıkarmayı başardı. Çiftlik Mahallesi Muhtarı Ahmet Erdoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, gölde suların çekilmesiyle bazı alanların balçığa dönüştüğünü ifade ederek, “Zaman zaman bu tür olaylar yaşanabiliyor” dedi.

ÖNEMLİ

Haberler

Birecik’te Tır-Otomobil Kazası Yaşandı

Birecik'te bir tırın park halindeki araca çarpması sonucu çıkan kargaşada bir kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Haberler

Firari Şahıs, Darp İhbarıyla Yakalandı

Gaziantep'te, kasten öldürme suçundan 40 yıl hapis cezası ile aranan bir firari, eşinin polisle iletişime geçmesi sonucu düzenlenen operasyonla yakalandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.