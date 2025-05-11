Beyşehir’de Çiftçi Ayağını Kaptırdı

ÇİFTÇİNİN YARALANMASI

Konya’nın Beyşehir ilçesinde bir çiftçi, tarlada çapa motoruyla çalıştığı sırada ayağını motora kaptırarak yaralandı. Olay, Bademli Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.Ç. isimli çiftçi, tarlada çalışırken talihsiz bir kaza yaşadı ve ayağı motorun mekanizmasına sıkıştı.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Kaza sonrası durumun acil olduğu ihbarı üzerine, sağlık ve jandarma ekipleri hızla olay yerine yönlendirildi. Sağlık ekipleri, A.Ç.’ye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı ve ardından yaralı çiftçiyi ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi’ne sevk ederek tedavi altına aldı.

TAHKİKAT BAŞLATILDI

Yaşanan olayla ilgili olarak gerekli tahkikat süreçleri başlatıldı. Çiftçinin durumu ile ilgili daha fazla bilgiye ulaşılabilmesi için olayın detaylarının araştırılması gerekiyor.