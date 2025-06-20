Beyşehir’de Çocuk Pencereden Düştü

Olayın Gelişimi

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, bir otelin 3. katından düşen iki yaşındaki çocuk yaralandı. Evsat Mahallesi’nde bulunan bir otelde konaklayan yabancı uyruklu ailenin 2 yaşındaki çocuğu S.B.S, pencereden aşağı düştü. Olayın ardından durum hemen ihbar edildi ve olay yerine polis ile 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi.

Çocuğun Durumu

Beton zemine düşen çocuk, ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalenin ardından çocuk, Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralı çocuğun durumu hakkında daha fazla bilgi verilmedi.