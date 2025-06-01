Beyşehir’de Drift Yapan Araca Ceza

TRAFİK GÜVENLİĞİNE TEHDİT OLDU

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, kamuya açık alanda trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde drift yapan bir araç tespit edildi. Olay, bir vatandaşın cep telefonuyla kaydettiği görüntüler sayesinde ortaya çıktı. Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bu görüntüler üzerine harekete geçerek araca 46 bin 392 lira idari para cezası uyguladı.

Yetkililer, trafikte can ve mal güvenliğini tehlikeye atan bu tür davranışların asla kabul edilmeyeceğini belirtti. Şehir genelinde kurulu olan birçok kamera sistemi sayesinde trafik kontrollerinin devamlı yapıldığı, kurallara uymayan sürücülere gerekli cezaların verildiği ifade edildi.

Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü, polis-halk ilişkilerine büyük önem verildiğini ve bu ilişkilerin zamanla güçlendiğini vurguladı. Ayrıca, vatandaşların desteği ile birçok olayın gerçekleşmeden önlendiği ve meydana gelen olayların hızla aydınlatıldığına dikkat çekildi. Tüm Beyşehir halkına duyarlılıkları ve destekleri için teşekkür edildi.