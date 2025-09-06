Beyşehir’de Festival İçin Bisikletliler Toplandı

BİSİKLET FESTİVALİ BAŞLADI

Konya’nın Beyşehir ilçesinde düzenlenen 13’üncü bisiklet festivali, bisikletlilerin buluşmasına ev sahipliği yaptı. Beyşehir Belediyesi ve Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Beyşehir Bisiklet Topluluğu tarafından organize edilen etkinlik, iki gün sürecek. Bisikletçiler, festival meydanından başlayarak Beyşehir Gölü kenarında yol alıyor.

KURAKLIĞA DİKKAT ÇEKİLDİ

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, etkinlikte gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yıl Beyşehir Gölü’nde yaşanan kuraklığa dikkat çekti. Devletin kaynaklarını artırmak için çalışmalar devam ettiğini belirten Bayındır, “İnşallah gölümüzü bir daha böyle görmek istemiyoruz. Bisiklet sporu vücut zindeliği açısından önemli bir aktivite. Gençlere güzel örnek oluyorsunuz. O yüzden bu geleneksel Beyşehir Gölü turunun her zaman devam etmesini diliyorum.” dedi.

Beyşehir Bisiklet Topluluğu Başkanı Mustafa Varol, festivale katılan 61 sporcunun bulunduğunu ve bu katılımcıların tur boyunca yaklaşık 140 kilometre pedal çevireceğini aktardı. Festivalin her yıl daha fazla katılımcıya ulaşması bekleniyor.