Beyşehir’de Geri Dönüşümle Kuş Yuvaları Yapıldı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDEN GÜZEL BİR PROJE

Konya’nın Beyşehir ilçesinde eğitim alan üniversite öğrencileri, geri dönüşüm malzemelerinden kuş yuvaları üretiyor. Selçuk Üniversitesi Beyşehir Ali Akkanat Turizm Fakültesi öğrencileri, çevre bilincini artırmayı ve bölgedeki biyolojik çeşitliliğe dikkati çekmeyi amaçlayan “Her kuşa bir yuva” projesiyle bu çalışmayı gerçekleştiriyor. Yapılan yuvalar, kampüs içerisinde belirlenen ağaçlık alanlara yerleştirildi.

GENÇLER TARAFINDAN TARİHİ KENT GEZİSİ

Konya Selçuklu Müftülüğü İKRA’R Gençlik Merkezi öğrencileri için Beyşehir ilçesinde bir gezi programı düzenlendi. Bu etkinlik süresince öğrenciler tarihi Eşrefoğlu Camisi, Suffe Gençlik Merkezi ve Beyşehir Gölü gibi yerleri ziyaret etti. Program çerçevesinde Beyşehir İlçe Müftüsü Enes Aktaş, öğrencilerle bir araya gelerek bölgenin manevi değerleri hakkında bilgi paylaştı.

KURBAN BAYRAMI ÖNCESİ GIDA DENETİMLERİ

Beyşehir’de Kurban Bayramı öncesinde ilçe genelindeki gıda üretim tesisleri ve iş yerleri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından denetlendi. Bu denetimlerde, işletmelerin hijyen koşulları, ürünlerin saklama şartları, çalışanların kişisel hijyenleri ve satışta kullanılan aletlerin uygunluğu kontrol edildi. Güvenilir ve sağlıklı gıda arzının sağlanması adına denetimlerin kesintisiz olarak sürdürüleceği bildirildi.

DOMATES GÜVESİYLE MÜCADELE BAŞLADI

Beyşehir’de Domates güvesi mücadelesi, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından başladı. Ekipler, ilçedeki sebze ekili alanlarda olası hastalık ve zararlı kontrolleri yaptı. Ekili alanlara domates güvesi tuzakları yerleştirildi. İncelemelerde, domates, patlıcan ve biber yetiştiriciliği yapılan sera ve tarlaların kontrolü gerçekleştirilerek fide gelişimleri incelendi.