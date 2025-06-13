Beyşehir’de Gübre Bayileri Denetlendi

DENETİMLER BAŞLADI

Konya’nın Beyşehir ilçesinde bitki koruma ürünleri ve gübre bayileri denetime alındı. Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, teknik personeller tarafından gerçekleştirilen denetimlerin kapsamı hakkında bilgi verildi. Denetimler, gübre bayilerinin kamera sistemleri, ürün etiket bilgileri, barkod bilgileri ve hologramlarının kontrol edilmesi üzerine odaklandı.

MEVZUATA UYGUNLUK KONTROLÜ

Açıklamada, bayilerin fiziki şartlarının mevzuata uygunluğu, satışı gerçekleştirilen bitki koruma ürünlerinin ruhsat kontrolleri ve son kullanım tarihleri gibi unsurların da denetimlere dahil edildiği belirtildi. Bayilerde yasaklı maddelerin denetimi, insan ve hayvan gıdalarının olup olmadığının kontrolü ve iş yerindeki güvenlik tedbirlerinin uygunluğu gibi konuların da ele alındığı vurgulandı. “Üreticilerimizin güvenilir bitki koruma ürünleri ve gübrelere ulaşabilmeleri için denetimlerimiz düzenli olarak yapılmaktadır.” denildi.

ÇİFTÇİLERE UYARI

Ayrıca, çiftçilere bakanlık tarafından onaylanmış, kontrole tabi gübre ve bitki koruma bayilerinden ruhsatlı ilaç ve gübre ürünleri almaları gerektiği hatırlatıldı. Yapılan denetimlerin çiftçilerin sağlıklı ürünlere ulaşabilmesi için önemli bir adım olduğu ifade edilerek, “Bereketli bir üretim sezonu dileriz.” şeklinde temennide bulunuldu.