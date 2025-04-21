Beyşehir’de Hayvan Pazarında Kavga

OLAYIN DETAYLARI

Konya’nın Beyşehir ilçesindeki hayvan pazarında yaşanan bir olayda, bir kişi bıçakla yaralandı. İçerişehir Mahallesi’nde gerçekleşen kavgada, sebebi henüz tespit edilemeyen bıçaklı bir çatışma meydana geldi. Olayın ardından ihbar alarak harekete geçen güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri, bölgeye hızla intikal etti.

YARALANAN KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Bıçakla yaralanan 59 yaşındaki Mevlüt Ç., Beyşehir Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralı adamın durumu ile ilgili bilgi henüz netleşmedi. Olay sonrası polis ekipleri, kaçan iki şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı bir çalışma başlattı, böylece olayın faillerinin tespit edilmesi hedefleniyor.