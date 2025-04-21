Haberler

Beyşehir’de Hayvan Pazarında Kavga

OLAYIN DETAYLARI

Konya’nın Beyşehir ilçesindeki hayvan pazarında yaşanan bir olayda, bir kişi bıçakla yaralandı. İçerişehir Mahallesi’nde gerçekleşen kavgada, sebebi henüz tespit edilemeyen bıçaklı bir çatışma meydana geldi. Olayın ardından ihbar alarak harekete geçen güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri, bölgeye hızla intikal etti.

YARALANAN KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Bıçakla yaralanan 59 yaşındaki Mevlüt Ç., Beyşehir Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralı adamın durumu ile ilgili bilgi henüz netleşmedi. Olay sonrası polis ekipleri, kaçan iki şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı bir çalışma başlattı, böylece olayın faillerinin tespit edilmesi hedefleniyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Isparta’da İki Sürücüye Cezalar Uygulandı

Isparta'da sosyal medyada tespit edilen iki araç sürücüsüne 69 bin 41 TL trafik cezası kesildi, bir araç trafikten men edildi ve bir sürücüye adli işlem başlatıldı.
Haberler

Zonguldak’ta Güvenlik Toplantısı Yapıldı

Zonguldak'ta Vali Osman Hacıbektaşoğlu'nun başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, güvenlik, asayiş ve terörle mücadele konuları ele alındı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.