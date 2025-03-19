Beyşehir’de Hibeli Nohut Tohumu Dağıtımı

ÇİFTÇİLERE HİBE DESTEKLİ TOHUM DAĞITILACAK

Konya’nın Beyşehir ilçesinde çiftçilerin yararlanabileceği yüzde 50 hibe destekli nohut tohumu dağıtımı gerçekleştirilecek. Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) projesi çerçevesinde 2025 yılına yönelik “Verimli topraklar için nohut” projesinin uygulamaya konulduğu bildirildi. Projenin yüzde 50’sinin bakanlık tarafından, diğer yüzde 50’sinin ise çiftçilerin katkılarıyla yürütüldüğü belirtildi.

ÜRETİCİLERİN DESTEKLENMESİ AMAÇLANIYOR

Açıklamanın devamında, “TAKE projesi kapsamında Beyşehirli üreticilerimize yüzde 50 hibeli sertifikalı azkan nohut tohumu dağıtılacaktır. 25 kilogram paket fiyatı 670 liradır.” ifadelerine yer verildi. TAKE projeleriyle işlenmeyen veya nadasa bırakılan arazilerin, düşük gelirli ve küçük ölçekli üreticilerin desteklenmesi, ayrıca kendine ait ya da kiraladıkları boş arazilerde üretim yapacak yeni çiftçilere yardımcı olunması amaçlanıyor.

BAŞVURU İÇİN SON TARİH BELİRLENDİ

Proje hakkında detaylı bilgi edinmek ve başvuruda bulunmak isteyen çiftçilerin, 26 Mart 2025 tarihi mesai bitimine kadar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne şahsen başvuruda bulunmaları gerektiği ifade edildi.