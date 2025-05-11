Haberler

Beyşehir’de İki Kaza, İki Yaralı

İKİ AYRI KAZADA YARALANANLAR

Konya’nın Beyşehir ilçesinde meydana gelen iki ayrı kaza sonucunda biri çocuk 2 kişi yaralandı. İlk olay Emen Mahallesi’nde gerçekleşti. Ailesiyle birlikte tarlaya giden 4 yaşındaki A.Ç., oyun oynarken elini iban mibzer makinesine kaptırdı. Bu talihsiz durumda çocuk, iki parmağı sıkışarak yaralandı. Yaralı çocuk, ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

EŞİ ÜÇ TEKERLİ BİSİKLET KULLANIRKEN KAZA OLDU

İlçeye bağlı Karaali Mahallesi’nde meydana gelen diğer kazada ise F.T., eşinin üç tekerli bisiklet kullanmayı öğrettiği sırada devrilen aracın altında kaldı. Yaralı kadın, özel bir araçla Beyşehir Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı.

ÖNEMLİ

Haberler

Erzurum’da, Alkollü Sürücüye Cezalar Verildi

Erzurum'da alkollü sürücü O.E.'nin ehliyeti 2060 yılına kadar iptal edilirken, 59 bin 191 lira para cezası uygulandı ve aracına el konuldu.
Haberler

Elazığ’da Otomobil Elektrik Direğine Çarptı

Elazığ-Malatya yolunda sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu bir otomobil elektrik direğine çarptı. Kazada iki kişi yaralandı, sağlık ekipleri olay yerine gönderildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.