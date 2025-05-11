Beyşehir’de İki Kaza, İki Yaralı

İKİ AYRI KAZADA YARALANANLAR

Konya’nın Beyşehir ilçesinde meydana gelen iki ayrı kaza sonucunda biri çocuk 2 kişi yaralandı. İlk olay Emen Mahallesi’nde gerçekleşti. Ailesiyle birlikte tarlaya giden 4 yaşındaki A.Ç., oyun oynarken elini iban mibzer makinesine kaptırdı. Bu talihsiz durumda çocuk, iki parmağı sıkışarak yaralandı. Yaralı çocuk, ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

EŞİ ÜÇ TEKERLİ BİSİKLET KULLANIRKEN KAZA OLDU

İlçeye bağlı Karaali Mahallesi’nde meydana gelen diğer kazada ise F.T., eşinin üç tekerli bisiklet kullanmayı öğrettiği sırada devrilen aracın altında kaldı. Yaralı kadın, özel bir araçla Beyşehir Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı.