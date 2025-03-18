Beyşehir’de İki Mahallede Yangın Paniği

BAYŞEHİR MAHALLELERİNDE YANGIN KORKUSU

Konya’nın Beyşehir ilçesinde farklı mahallelerde çıkan yangınlar, vatandaşlarda tedirginlik yarattı. İlk yangın durumu, akşam saatlerinde Kurucuova Mahallesi’nde meydana geldi. Eğitimin yapılmadığı Kurucuova İlkokulu’na ait bahçede yer alan ahşaptan inşa edilmiş odunluk müştemilatı, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı alevler içinde kaldı. Yangın ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın neticesinde yapı tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.

SAMAN BALYALARI ALEV ALEV OLDU

Beyşehir’e bağlı Sadıkhacı Mahallesi’nde de, yine belirsiz bir sebeple saman balyaları ateşe kapıldı. Yangın ihbar edilir edilmez, olay yerine itfaiye ekipleri ve iş makineleri yönlendirildi. Yangın, uzun süren mücadelelerin ardından çevreyi tehdit edip büyümeden söndürüldü. Yangın sonuçları arasında birçok saman balyasının zarar gördüğü bilgisi de yer aldı.