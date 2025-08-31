Beyşehir’de İki Otomobil Çarpıştı

BEYŞEHİR’DE KAZA MEYDANA GELDİ

Konya’nın Beyşehir ilçesinde iki otomobilin kavşakta çarpıştığı bir kaza yaşandı. Bu kazada 2’si ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı. Olay, Beyşehir-Konya kara yolunun 30’uncu kilometresinde gerçekleşti. Olay yerine ulaşan bilgiler doğrultusunda, O.Ç. yönetimindeki otomobil, Konya’dan Beyşehir yönüne doğru ilerlerken, Hüyük ilçesi yol ayrımındaki Yunuslar kavşağında M.Ö. idaresindeki araçla çarpıştı.

EKİPLER HIZLA MÜDAHALE ETTİ

Kazanın ardından hemen sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri olay yerine yönlendirildi. Sıkışmış olan yaralılar, önemli ekip çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı. Kazada yaralanan her iki otomobilin sürücüsü ile birlikte yolcu olarak bulunan S.Ö. ve G.Ş. ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

SÖNÜCÜ AĞIR DURUMDA

Durumu ağır olan S.Ö., acil serviste yapılan ilk müdahalenin ardından Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne nakledildi. Kaza ile ilgili tahkikat ise devam ediyor.