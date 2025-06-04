Beyşehir’de Jandarma Denetim Yaptı

DENETİMLER SİVİL KIYAFETLE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Konya’nın Beyşehir ilçesinde jandarma trafik ekipleri, yolcu taşımacılığındaki kural ihlallerine yönelik denetimlerini sivil kıyafetle yaptı. Yolcu gibi otobüse binen trafik jandarması, gerçekleştirdiği denetim sonrasında kural ihlali yaptığını belirlediği sürücüye para cezası uyguladı. Yolculuk sona erdiğinde yaptığı anons, otobüsteki yolcuları hem bilgilendirdi hem de şaşırttı. Beyşehir’de Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların güvenli seyahat etmelerini sağlamak amacıyla yolcu taşımacılığı yapan araçlara yönelik bu tür sivil denetimlerin yapıldığı belirtildi.

KURAL İHLALİ YAPTIGI BELİRLENDİ

Denetim esnasında kural ihlali tespit edilen sürücü, trafik cezasından kaçamadı. Beyşehir Kaymakamlığı tarafından sivil görevlendirilen ve Beyşehir otogarından yolcu otobüsüne binen jandarma trafik personeli, Antalya yönüne devam eden otobüste emniyet kemeri kullanımını kontrol ederken sürücünün kural ihlali yapıp yapmadığını da gözlemledi. Otobüs, trafik jandarması ekipleri tarafından Derebucak ilçesindeki kontrol noktasında durduruldu. Sivil kıyafetle denetim yapan personel, hem sürücü hem de yolcuları yapılan denetim hakkında bilgilendirerek yolculuk sırasında uyulması gereken kurallar hakkında hatırlatmalarda bulundu.

YOLCULARA EMNİYET KEMERİNİN ÖNEMİ VURGULANDI

Özellikle seyahat sırasında emniyet kemeri kullanımının olası kazalarda can kaybı ve yaralanma riskini en aza indirmek adına kritik olduğu vurgulandı. Yolculara, seyahat esnasında sürücünün kural ihlali yaptığını gözlemlemeleri halinde 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunmalarının önemi ve gerekliliği hatırlatıldı. Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığı trafik timi, yapılan denetim sonunda cep telefonunu eline alarak konuşma yaptığı tespit edilen sürücüye toplam 2 bin 167 liralık trafik idari para cezası uyguladı. Bu tür denetimlerin süreceği ve halkın can güvenliği için gereken adımların atılacağı bildirildi.