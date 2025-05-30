Beyşehir’de Jandarma Operasyonu Gerçekleşti

KONYA’DA JANDARMA OPERASYONU

Konya’nın Beyşehir ilçesinde gerçekleştirilen jandarma operasyonunda, iki ayrı iş yerinde çok sayıda silah ve silah malzemesi ele geçiriliyor. Alınan bilgilere göre, Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, suç ve suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalara devam ediyor. Beyşehir bölgesinde yapılan araştırmalar sonucu, bir şahsın iş yerinde çok sayıda silah bulunduğu bilgisi üzerine belirlenen adrese operasyon yapıldı.

BASKIN VE BULGULAR

Gerçekleştirilen baskında, iş yerinde 1 adet tabanca, 555 adet tabanca fişeği, 25 adet tabanca şarjörü, 3 adet kurusıkı tabanca, 7 bin 250 kurusıkı tabanca fişeği, 1 adet havalı tabanca, 28 adet av tüfeği, 33 adet havalı tüfek ve 8 bin 460 adet av tüfeği fişeği ele geçiriliyor. Ele geçirilen malzemelere el konulurken, iş yerinde bulunan şüpheli, karakoldaki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderiliyor.

DİĞER ADRESTE YAPILAN ARAMA

Beyşehir ilçesinin farklı bir noktasında gerçekleştirilen diğer aramada ise, bin 180 adet tabanca alt gövdesi, 370 adet tabanca üst kapağı, 827 adet kurusıkı tabanca bloğu ve 18 bin 663 adet çeşitli tabanca birleştirme parçaları ele geçiriliyor. İş yerinde gözaltına alınan şahsın, karakoldaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı bildiriliyor.